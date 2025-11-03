У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО)

На нових фото президента США Дональда Трампа користувачі соцмереж помітили дивне випинання на його лівій нозі. Спостережливі американці припустили, що це може бути мішечок для збору сечі. Цей елемент використовують пацієнти з катетером.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Фото, зроблені під час публічної появи Трампа, швидко поширилися в мережі. На них видно, як під штанами 79-річного президента США в районі лівого стегна з’являється помітне випинання. Подібну деталь уже помічали раніше на фото, зокрема, під час його візиту на змагання UFC у червні 2025 року та на будівельному майданчику біля Білого дому.

Фото Трампа підігріває чутки про проблеми зі здоров'ям президента США

Дивна опуклість на нозі Трампа

Такі спостереження дали привід для нової хвилі чуток про стан здоров’я Трампа. Прихильники цієї теорії вважають, що він може користуватися катетером Фолея — пристроєм, який застосовують у разі проблем із сечовипусканням.

На нозі Трампа може бути катетер для сечі

Катетер для сечі

Речник Білого дому Стівен Чунг назвав подібні припущення "теоріями змови" й категорично їх спростував.

"Президент був найпрозорішим лідером в історії, а його останній медичний звіт чітко показує, що він у відмінному стані. Ці чутки поширюють люди, які роками маніпулюють громадською думкою", — заявив Чунг.

Він також звинуватив деякі ЗМІ в навмисному роздмухуванні фейкових історій про Трампа, натякаючи, що це політично мотивовані спроби дискредитації.

Хоча офіційно про серйозні проблеми зі здоров’ям 79-річного президента не повідомлялося, американські медіа неодноразово звертали увагу на дивні синці на його руках і зміну ходи. Проте його команда наполягає, що Дональд Трамп перебуває у чудовій фізичній формі й продовжує активно працювати.

