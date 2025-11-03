logo_ukra

BTC/USD

106359

ETH/USD

3568.55

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО)

На фото Дональда Трампа помітили загадкове випинання на нозі, яке викликало чутки про катетер для сечі для президента США.

3 листопада 2025, 23:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На нових фото президента США Дональда Трампа користувачі соцмереж помітили дивне випинання на його лівій нозі. Спостережливі американці припустили, що це може бути мішечок для збору сечі. Цей елемент використовують пацієнти з катетером.

У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Фото, зроблені під час публічної появи Трампа, швидко поширилися в мережі. На них видно, як під штанами 79-річного президента США в районі лівого стегна з’являється помітне випинання. Подібну деталь уже помічали раніше на фото, зокрема, під час його візиту на змагання UFC у червні 2025 року та на будівельному майданчику біля Білого дому.

У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО) - фото 2

Фото Трампа підігріває чутки про проблеми зі здоров'ям президента США

У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО) - фото 2

Дивна опуклість на нозі Трампа

Такі спостереження дали привід для нової хвилі чуток про стан здоров’я Трампа. Прихильники цієї теорії вважають, що він може користуватися катетером Фолея — пристроєм, який застосовують у разі проблем із сечовипусканням.

У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО) - фото 2

На нозі Трампа може бути катетер для сечі

У Трампа помітили дещо дивне на нозі: що це може бути (ФОТО) - фото 2

Катетер для сечі

Речник Білого дому Стівен Чунг назвав подібні припущення "теоріями змови" й категорично їх спростував.

"Президент був найпрозорішим лідером в історії, а його останній медичний звіт чітко показує, що він у відмінному стані. Ці чутки поширюють люди, які роками маніпулюють громадською думкою", — заявив Чунг.

Він також звинуватив деякі ЗМІ в навмисному роздмухуванні фейкових історій про Трампа, натякаючи, що це політично мотивовані спроби дискредитації.

Хоча офіційно про серйозні проблеми зі здоров’ям 79-річного президента не повідомлялося, американські медіа неодноразово звертали увагу на дивні синці на його руках і зміну ходи. Проте його команда наполягає, що Дональд Трамп перебуває у чудовій фізичній формі й продовжує активно працювати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про фото Дональда Трампа з набряклими щиколотками знову викликали дискусію щодо його здоров’я.

Також "Коментарі" писали, що звіт про здоров'я Трампа розкриває нові факти про хвороби президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини