Стрельба во время концерта в Америке: два человека погибли

В Южной Каролине в США во время концерта в ночном клубе неизвестный открыл пальбу из огнестрельного оружия по людям. Десять человек получили ранения, двое из них скончались во время реанимации. Об этом передает издание Associated Press.

Отмечается, что при этом полиция сообщала о 12-ти пострадавших, но эта цифра была преувеличена.

Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция открыла уголовное дело против преступника, которого не успели задержать и он, видимо, смешавшись с толпой напуганных гостей клуба, сбежал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центре Киева неизвестные обстреляли элитную иномарку. По данным следствия, пострадавших в инциденте нет, но ведется следствие о том, что могло стать причиной нанесения ущерба владельцу дорогого движимого имущества.

Несмотря на то, что ношение огнестрельного оружия в нашей стране запрещено законом, к сожалению, военные действия на востоке Украины, позволяют правонарушителям использовать его, избегая контроля регулирующих органов. Не менее рисковая ситуация на сегодня и в США, хотя в ряде штатов ношение оружие - право каждого американца с соответствующей справкой.





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