Напряженность между Кубой и США переросла в вооруженное столкновение на море. Кубинские пограничники открыли огонь по скоростному катеру, зарегистрированному во Флориде, вошедшем в территориальные воды "Острова свободы".

Стрельба у берегов Кубы: пограничники расстреляли скоростной катер из США

По официальному заявлению кубинского министерства, инцидент начался при попытке идентификации пассажиров судна. Когда корабль береговой охраны приблизился к катеру, "с борта судна раздались выстрелы", в результате которых был ранен кубинский капитан.

"В результате столкновения… с иностранной стороны четверо нападавших были убиты, еще шесть получили ранения", — говорится в заявлении ведомства.

Все раненые были эвакуированы и оказаны им медицинской помощью. Этот инцидент произошел на фоне сложнейших отношений между кубинским правительством и администрацией Дональда Трампа. Напомним, недавно президент США ввел нефтяную блокаду острова, хотя позже пообещал несколько ослабить ее "в гуманитарных целях".

Пока официальный Вашингтон не прокомментировал действия кубинской стороны, ситуация в регионе остается очень напряженной.

