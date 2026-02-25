logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Стрілянина біля берегів Куби: прикордонники розстріляли швидкісний катер із США
commentss НОВИНИ Всі новини

Стрілянина біля берегів Куби: прикордонники розстріляли швидкісний катер із США

Інцидент у морі на тлі блокади Трампа: на Кубі заявили про напад з американського катера та вогонь у відповідь

25 лютого 2026, 22:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Напруженість між Кубою та США переросла у збройне зіткнення на морі. Кубинські прикордонники відкрили вогонь по швидкісному катеру, зареєстрованому у Флориді, який увійшов у територіальні води "Острова свободи".

Стрілянина біля берегів Куби: прикордонники розстріляли швидкісний катер із США

Стрілянина біля берегів Куби: прикордонники розстріляли швидкісний катер із США

За офіційною заявою кубинського міністерства, інцидент почався під час спроби ідентифікації пасажирів судна. Коли корабель берегової охорони наблизився до катера, "з борта судна раздалися постріли", внаслідок яких було поранено кубинського капітана.

Стрілянина біля берегів Куби: прикордонники розстріляли швидкісний катер із США - фото 2

"В результаті зіткнення… з іноземної сторони четверо нападників були убиті, ще шестеро отримали поранення", — йдеться у заяві відомства.

Усіх поранених евакуювали та надали їм медичну допомогу. Цей інцидент стався на тлі надзвичайно складних відносин між кубинським урядом та адміністрацією Дональда Трампа. Нагадаємо, нещодавно президент США запровадив нафтову блокаду острова, хоча пізніше пообіцяв дещо послабити її "в гуманітарних цілях".

Поки офіційний Вашингтон не прокоментував дії кубинської сторони, ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі посилення присутності ВМС США біля своїх берегів Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі протикорабельних ракет. Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із перебігом консультацій.

За їхніми даними, сторони близькі до укладання угоди про постачання китайських надзвукових ракет CM-302. При цьому терміни передачі озброєнь поки що остаточно не узгоджені. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів та призначені для прориву корабельної ППО за рахунок високої швидкості та малої висоти польоту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини