Напруженість між Кубою та США переросла у збройне зіткнення на морі. Кубинські прикордонники відкрили вогонь по швидкісному катеру, зареєстрованому у Флориді, який увійшов у територіальні води "Острова свободи".

Стрілянина біля берегів Куби: прикордонники розстріляли швидкісний катер із США

За офіційною заявою кубинського міністерства, інцидент почався під час спроби ідентифікації пасажирів судна. Коли корабель берегової охорони наблизився до катера, "з борта судна раздалися постріли", внаслідок яких було поранено кубинського капітана.

"В результаті зіткнення… з іноземної сторони четверо нападників були убиті, ще шестеро отримали поранення", — йдеться у заяві відомства.

Усіх поранених евакуювали та надали їм медичну допомогу. Цей інцидент стався на тлі надзвичайно складних відносин між кубинським урядом та адміністрацією Дональда Трампа. Нагадаємо, нещодавно президент США запровадив нафтову блокаду острова, хоча пізніше пообіцяв дещо послабити її "в гуманітарних цілях".

Поки офіційний Вашингтон не прокоментував дії кубинської сторони, ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі посилення присутності ВМС США біля своїх берегів Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі протикорабельних ракет. Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із перебігом консультацій.

За їхніми даними, сторони близькі до укладання угоди про постачання китайських надзвукових ракет CM-302. При цьому терміни передачі озброєнь поки що остаточно не узгоджені. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів та призначені для прориву корабельної ППО за рахунок високої швидкості та малої висоти польоту.