Стрельба в американском банке: есть погибшие полицейские

В центре Луисвилля, штат Кентукки произошла масштабная стрельба. Местная полиция сообщила, что по меньшей мере пять человек погибли и шестеро получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Американские полицейские возле банка. Фото из открытых источников

Утром 10 апреля в одном из банков города Луисвилл произошла стрельба. Полиция получила уведомление об "активном нападающем" в 8:30 утра по местному времени (15:30 по Киеву) и выехала в банк Old National Bank.

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Когда полицейские прибыли на место, произошла стрельба. Согласно последним сообщениям в результате стрельбы внутри здания погибли пять человек, а еще шестеро были отправлены в местную больницу с разными степенями сложности.

Лицо, которое совершало обстрел, погибло, однако обстоятельства точной смерти неизвестны. Полиция Луисвилля объявила, что проведет конференцию, когда будет больше материалов. Белый дом сообщает, что о стрельбе в банке Old National Bank президент США Джо Байден проинформирован. Губернатор штата Кентукки Энди Бешер сообщил, что среди раненых был один из его друзей, американский политик надеется, что он выживет.

Заместитель начальника полиции Луисвиля полковник Пол Хамфри сообщил, что во время спецоперации были застрелены по меньшей мере двое полицейских.

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