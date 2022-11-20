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Стрельба в гей-клубе США. Есть много раненых и убитых

В гей-клубе США произошла большая стрельба, в которой погибли люди.

сегодня, 14:33
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Автор:

Slava Kot

По данным полиции, пять человек погибли, и по меньшей мере 18 человек получили ранения из-за стрельбы в ночном клубе штата Колорадо. Клуб является известным местом встречи среди местного гей-сообщества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN.

Стрельба в гей-клубе США. Есть много раненых и убитых

Стрельба в гей-клубе США. Фото: из открытых источников

Представитель полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро сообщила, что правоохранители установили лицо, вероятно устроившее стрельбу в клубе. Полицейская отметила, что лицо под стражей и получает медицинскую помощь.

Пока другие офицеры отказываются давать комментарии для издания CNN, но американцы пишут, что на место нападения приехало 11 автомобилей скорой помощи.

Владельцы клуба Q, в котором произошла стрельба, сообщил, что он шокирован событиями и выражает соболезнования семьям погибших.

"Мы опустошены бессмысленным нападением на наше (гей)сообщество" — заявили владельцы клуба, а также поблагодарили клиентов клуба, которые схватили предполагаемого нападающего.

Правоохранители заявляют, что будут еще долго находиться с поличным, ведь за дело должно взяться ФБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что машину российского коллаборанта Стремоусова, вероятно, расстреляли из стрелкового оружия. На это указывают отверстия на бронированном автомобиле гауляйтера Херсона. Фото с места аварии подтверждают теорию о том, что коллаборант попал в ДТП после обстрелов машины.

Также "Комментарии" писали о том, что американский суд вынес приговор в одном из величайших технологических мошенничеств в истории Америки. А известный актер сериала осужден за убийство собственной матери.



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Источник: https://edition.cnn.com/2022/11/20/us/colorado-springs-shooting-gay-nightclub/index.html
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