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Стрельба в поезде в Штатах: сколько правоохранителей пострадало

Двое полицейских находятся в больнице с ранениями

сегодня, 08:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Стрельба в поезде случилась 4 октября в городе Тусон, находящемся в штате Аризона. В результате один из агентов Управления по контролю за борьбой с наркотиками погиб. Два агента получили ранения, когда зашли проверять пассажиров в поезде. Об этом пишет АВС News.

Стрельба в поезде в Штатах: сколько правоохранителей пострадало

Инцидент случился в штате Аризона, фото из открытых источников

Инцидент произошел в поезде Amtrak, на железнодорожной станции в Тусоне. Агенты сели в поезд для проверки пассажиров на наличие незаконного оружия, денег и наркотиков. Одного из подозрительных мужчин вывели на улицу, его вещи проверили и отпустили пассажира, но потом нашли там марихуану. В это время мужчина уже находился в вагоне, когда к нему зашли офицеры поговорить и, возможно, для задержания. О разговоре между ними и подозреваемым ничего неизвестно, но тот начал стрелять и попал в нескольких человек. В результате погиб руководитель группы агентов Майкл Гарбо. Еще один агент и офицер получили ранения и были доставлены в больницу. Во время перестрелки подозреваемого застрелили.

Убитый Майкл Гарбо прослужил 16 лет в органах, его уважали коллеги за личные качества, трудовую деятельность и наставничество. Мужчина возглавлял группу агентов, которые боролись с преступными наркоторговцами из коридора Ногалес в Кабул.

Другой спецагент, получивший многочисленные огнестрельные ранения во время инцидента, находится в стабильном состоянии. В больницу госпитализирован и офицер полиции, который услышав стрельбу забежал в вагон и получил пулю.

В ходе обыска пакетов, изъятых у подозреваемых, обнаружено 2,39 килограмма сырой марихуаны, 50 упаковок съедобных продуктов марихуаны и другие продукты из марихуаны и каннабиса. К расследованию убийства правоохранителя подключилось ФБР. Сотрудники бюро расследований уже просмотрели видеозаписи с боди-камеры и пообщались с агентами, которые были на месте происшествия. В поезде на момент инцидента находились 137 пассажиров и 11 членов экипажа. Поезд следовал из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан.

Как сообщал портал "Комментарии", на курорте Пуэрто-Морелос криминальные элементы устроили перестрелку.


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Источник: https://abcnews.go.com/US/dea-agent-killed-officers-hurt-shooting-aboard-amtrak/story?id=80397780
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