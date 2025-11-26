Стрельба возле Белого дома с жертвами: появилась первая реакция Трампа

В центре Вашингтона, всего в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. Инцидент произошел 26 ноября в 14:20 по местному времени возле станции метро Farragut West.

По официальной информации, оба гвардейца находятся в критическом состоянии. Подозреваемый стрелок также получил ранения и был задержан правоохранителями. Его травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни.

Стрельбу зафиксировали на углу 17-й и I улиц, в зоне, где обычно много туристов, служащих и транспортных потоков. После первых сообщений на место оперативно прибыли медики, доставившие троих пострадавших в больницу. Министр внутренней безопасности Кристи Ноем призвала в соцсети Х молиться за раненых бойцов и поблагодарила экстренные службы за скорую реакцию.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президенту Дональду Трампу оперативно доложили об инциденте, и администрация внимательно следит за развитием событий. Вскоре Трамп опубликовал резкое заявление, назвав нападающего "животным" и пообещав, что тот "заплатит очень высокую цену".

"Животное, которое стреляло в двух гвардейцев Национальной гвардии, в результате чего оба получили тяжелые ранения и сейчас находятся в разных больницах, также серьезно ранено, но, несмотря на это, он заплатит очень высокую цену", — написал Трампа.

Район инцидента был сразу перекрыт. В городе усилили дежурство, а военные подразделения Национальной гвардии оставались поблизости.

