Головна Новини Світ США Стрілянина біля Білого дому з жертвами: з’явилася перша реакція Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Стрілянина біля Білого дому з жертвами: з’явилася перша реакція Трампа

У центрі Вашингтона сталася стрілянина, де поранення отримали два бійці Нацгвардії. Дональд Трамп відреагував на інцидент.

26 листопада 2025, 22:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У центрі Вашингтона, всього за кілька хвилин ходи від Білого дому, сталася стрілянина, унаслідок якої поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. Інцидент стався 26 листопада о 14:20 за місцевим часом неподалік станції метро Farragut West.

Стрілянина біля Білого дому з жертвами: з’явилася перша реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За офіційною інформацією, обидва гвардійці перебувають у критичному стані. Підозрюваний стрілець також отримав поранення та був затриманий правоохоронцями. Його травми, за попередніми даними, не загрожують життю.

Стрілянину зафіксували на розі 17-ї та I вулиць, у зоні, де зазвичай багато туристів, службовців і транспортних потоків. Після перших повідомлень на місце оперативно прибули медики, які доставили трьох постраждалих до лікарні. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем закликала у соцмережі Х молитися за поранених бійців та подякувала екстреним службам за швидку реакцію.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президенту Дональду Трампу оперативно доповіли про інцидент, і адміністрація уважно стежить за розвитком подій. Невдовзі Трамп опублікував різку заяву, назвавши нападника "твариною" та пообіцявши, що той "заплатить дуже високу ціну".

"Тварина, яка стріляла в двох гвардійців Національної гвардії, внаслідок чого обидва отримали тяжкі поранення і зараз перебувають у різних лікарнях, також серйозно поранена, але попри це заплатить дуже високу ціну", — написав Трампа

Район інциденту було одразу перекрито. У місті посилили чергування, а військові підрозділи Національної гвардії залишались поблизу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок на Запоріжжі, де поліцейський стріляв по військових.

Також "Коментарі" писали, що у Львові сталася стрілянина у школі.



