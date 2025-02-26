Во вторник, 25 февраля, федеральный судья дал администрации США менее двух дней на разблокирование миллиардов долларов внешней помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом судья заявил, что администрация никак не отреагировала на выполнение его предыдущего распоряжения о необходимости ослабить ограничения.

Отмечается, что иск подали некоммерческие организации из-за прекращения иностранной помощи через Агентство международного развития США и Государственный департамент после указа президента Дональда Трампа от 20 января.

Эти некоммерческие организации заявили, что замораживание нарушает федеральный закон и приостанавливает финансирование даже самых неотложных программ спасения жизни за рубежом.

Окружной судья США Амир Али еще 13 февраля приказал администрации США по крайней мере временно возобновить финансирование. Однако работники USAID, предприятия и некоммерческие организации говорят, что не знают ни о каких платежах, говорится в публикации.

Отмечается, что когда судья спросил у юриста администрации Трампа, известно ли ему о шагах, предпринятых для разблокирования средств, тот сказал, что "не в состоянии ответить на это".

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются максимально задействовать "искусство убеждения", чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.







