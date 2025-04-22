Суд приказал Трампу возобновить финансирование известного вещателя

Окружной судья Вашингтона распорядился, чтобы администрация президента США возобновила деятельность "Голоса Америки" и связанных с ним вещателей.

Суд требует возобновить работу «Голоса Америки». Фото из открытых источников

Это следует из текста решения судьи Ройса Ламберта, принятого 22 апреля.

Суд требует возобновить на работе всех работников "Голоса Америки", уволенных или отправленных в отпуск 14 марта, и возобновить финансирование вещателя со стороны Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

Также судья распорядился обеспечить финансирование на 2025 год для работы других иноязычных каналов США – Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.

Отмечается, что мера обеспечения не означает возобновления работы "Голоса Америки". Ожидается, что администрация Дональда Трампа обжалует решение суда.

Как известно, основанный в 1942 году, "Голос Америки" считался ключевым компонентом американской "мягкой силы", направленной на продвижение демократии за рубежом. С середины марта все службы вещателя, включая украинский, прекратили работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданский инфраструктуре. "Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и самый надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надежному и длительному миру", — заявил президент.