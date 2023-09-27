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Суд признал Трампа виновным: подробности

Бывший президент США и его фирма ввели в заблуждение банки, страховые компании и других, значительно переоценив его активы и преувеличив его собственный капитал на бумагах

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нью-Йоркский суд постановил, что Дональд Трамп мошенническим путем завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные ссуды и страховые соглашения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The New York Times".

Суд признал Трампа виновным: подробности

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Решение было принято во вторник, 27 сентября, судьей Артуром Энгороном. Оно позволяет открыть самый большой иск штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который должен начаться уже 2 октября. Также оно делает реальным требование штата о возмещении ущерба в размере 250 миллионов долларов.


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В то же время Трамп утверждает, что иск генпрокурора Нью-Йорка демократа Летиши Джеймс политически мотивирован и планирует обжаловать решение судьи.

Кроме того, суд приказал применить санкции против адвокатов Трампа за наведение аргументов, которые он ранее отклонял. Каждому из адвокатов необходимо выплатить по 7500 долларов.

Сейчас против Трампа выдвинуты обвинения по 91 пункту по трем делам. Так, он обвиняется в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и в неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме этого, 2 октября начнется суд по факту завышения Трампом своего состояния.

А накануне президентских праймериз в 2024 году начнется еще один судебный процесс — на этот раз по поводу штурма Капитолия.

СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша – он помилует себя. Сам же экспрезидент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/09/26/nyregion/trump-james-fraud-trial.html
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