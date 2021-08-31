Суд США приговорил мигранта за убийство студентки к пожизненному заключению: что известно об обстоятельствах дела

Жительница Бруклина, находящегося в штате Айова, Молли Тиббеттс загадочно исчезла вечером 18 июля 2018 года, когда пошла на пробежку. Обвинительный приговор ее убийце вынесли в августе 2021 года. Об этом сообщает ВВС.



Убитая 20-летняя Молли Тиббеттс, фото АВС 11

К пожизненному заключению приговорили мигранта из Мексики, 27-летнего Кристиана Бахена Ривера, которого суд из 12 присяжных признал виновным в убийстве 20-летней студентки Молли.

Известно, что Кристиан мигрировал в США нелегально и работал на ферме. В тот вечер по видео с камер наблюдения видно как он ехал мимо девушки на авто. Увидев Молли, которая бежала вдоль грунтовой дороги, он подьехал ближе и заговорил с ней. С его слов, девушка казалась ему привлекательной. Однако, когда она пригрозила, что позвонит на линию спасения, мексиканец разозлился. Далее парень ничего не помнит, а когда пришел в себя, то обнаружил девушку с ранами на теле без сознания в багажнике своего автомобиля. Тогда он решил похоронить ее на кукурузном поле.

Почти через месяц после исчезновения девушки осужденный привел на место полицейских и там действительно обнаружили тело, которое было идентифицировано как тело пропавшей.

По данным государственного медицинского бюро экспертиз штата Айова, вскрытие показало, что девушка умерла от множественных травм различного характера.

Эксперты нашли остатки ДНК пропавшей в автомобиле мексиканца. Во время судебного разбирательства Ривера начал рассказывать, что его якобы похитили два человека в масках и заставили убить студентку. Прокуроры отвергли эту версию, потому что она не согласуется с доказательствами. По совокупности доказательств мужчина был признан виновным в убийстве студентки.



Осужденный не будет иметь возможности условно-досрочного освобождения. Адвокаты говорят, что планируют подать апелляцию. В свою очередь семья погибшей довольна таким приговором.

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