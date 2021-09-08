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Главная Новости Мир США Супруга Байдена нарушила 200-летнюю традицию Белого дома
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Супруга Байдена нарушила 200-летнюю традицию Белого дома

Джилл Байден вернулась работать преподавателем

сегодня, 10:54
Автор:

Елизавета Черных

Супруга государственного главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, впервые в истории стала первой леди, которая совмещает обязанности, возложенные на нее государством, с работой на полную ставку. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Newsweek.  

Супруга Байдена нарушила 200-летнюю традицию Белого дома

Джилл Байден - фото из открытых источников

Сообщается, что Джилл Байден решила не завершать карьеру педагога, а начала 13-недельный семестр очного преподавания. 

Жена президента США является сотрудницей кафедры английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии ( NOVA). Первая леди — профессор, имеющая степень бакалавра, две степени магистра и доктора педагогических наук. 

Отмечается, что Джилл Байден изначально намеревалась не бросать работу преподавателя, невзирая на строгие требования к институту первой леди в Америке. В автобиографии супруга президента сообщала, что преподавание — это не просто род ее занятий, а то, чем она является. 

Подобный случай — первый в 231-летней истории Штатов. Будучи второй леди США (в бытность ее мужа вице-президентом в администрации Барака Обамы) Джилл Байден также работала. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Фото жены президента Украины Елены Зеленской украшает обложку праздничного номера украинского глянца Elle Украина. Популярному светскому изданию исполняется 20 лет. По такому случаю журналисты решили порадовать своих поклонников и решили, что им будет интересно пообщаться с женой главы нашего государства Еленой Зеленской. Ближайший для президента Украины, человек, откровенно рассказала о своих делах, которые реализует на уровне страны, о том, просто ли  это — иметь обязанности первой леди страны, и представлять ее на высоком международном уровне за рубежом




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Источник: https://www.unian.net/world/zhena-baydena-narushila-230-letnyuyu-tradiciyu-v-belom-dome-novosti-mira-11537713.html?_gl=1*f239z0*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMTA4NDEyNy45LjAuMTYzMTA4NDEyNy42MA..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMTA4MjY4MC4zNTEuMS4
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