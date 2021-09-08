Супруга Байдена нарушила 200-летнюю традицию Белого дома

Супруга государственного главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, впервые в истории стала первой леди, которая совмещает обязанности, возложенные на нее государством, с работой на полную ставку. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Newsweek.

Джилл Байден - фото из открытых источников

Сообщается, что Джилл Байден решила не завершать карьеру педагога, а начала 13-недельный семестр очного преподавания.

Жена президента США является сотрудницей кафедры английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии ( NOVA). Первая леди — профессор, имеющая степень бакалавра, две степени магистра и доктора педагогических наук.

Отмечается, что Джилл Байден изначально намеревалась не бросать работу преподавателя, невзирая на строгие требования к институту первой леди в Америке. В автобиографии супруга президента сообщала, что преподавание — это не просто род ее занятий, а то, чем она является.

Подобный случай — первый в 231-летней истории Штатов. Будучи второй леди США (в бытность ее мужа вице-президентом в администрации Барака Обамы) Джилл Байден также работала.

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