Самолет Воздушных сил США, предназначенный для сбора электронной разведки радиолокационных систем противника, был зафиксирован во время маршрутных облетов вблизи России — на фоне обострения отношений с Москвой.

Boeing RC-135 Combat Sent (фото из открытых источников)

По имеющимся данным, разведывательный самолет Boeing RC-135 Combat Sent вылетел во вторник на рассвете с британской авиабазы, пересек воздушное пространство стран Балтии и неоднократно кружил вокруг Калининграда — российского анклава между Польшей и Литвой, после чего вернулся в Великобританию.

Проходит информация, что эта миссия состоялась через день после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ведении "гибридной войны" против Германии, возложив ответственность на кремлевского лидера Владимира Путина за проникновение разведывательных беспилотников в воздушное пространство НАТО и повлекло за собой нарушение аэропорта 000 пассажиров.

В ВВС США отмечают, что самолет Combat Sent поставляет стратегические данные электронной разведки для президента, министра обороны, руководства Пентагона и командующих театрами военных действий.

"Обнаруживая и идентифицируя наземные, морские и воздушные радиолокационные сигналы иностранных военных, Combat Sent собирает и детально анализирует каждую систему, предоставляя стратегические данные для военных аналитиков", — говорится в аннотации к самолету.

Все экземпляры этого типа оборудованы системой дозаправки в воздухе, что фактически устраняет пределы их радиуса действия. Кроме того, самолеты имеют современные навигационные и связные системы. В бортовое оснащение входят радиостанции высоких, очень высоких и сверхвысоких частот, навигационный радар, доплеровский блок и инерционная система, объединяющая астрономические поправки с GPS.

RC-135 легко узнать по характерным антеннам под носовой частью, выступам на конечностях крыльев, большим обтекателям по бортам фюзеляжа и удлиненному хвостовому отсеку.

Экипаж обычно состоит из двух пилотов, штурмана, двух бортинженеров, по меньшей мере, десяти офицеров радиоэлектронной разведки — известных как "Вороны" (Ravens) — и дополнительного технического персонала.

Самолет фиксирует и анализирует электронные излучения радиолокационных и коммуникационных систем других государств, что позволяет аналитикам оценивать возможности противника и разрабатывать контрмеры.

Цель этой конкретной миссии официально не разглашается, но ресурс FlightRadar24 зафиксировал схему полета того же самолета с позывным JAKE37, который вылетел из той же британской базы и совершил облеты Калининграда 2 октября — в тот же день, когда в Германии был замечен беспилот.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что к путешествию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 сентября перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба НОРАД.

Отмечается, что для перехвата российских самолетов был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. В командовании NORAD уточнили, что российские воздушные суда находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границы США или Канады.

