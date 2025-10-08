Надсекретний літак-розвідник США помітили біля Росії: що відомо

Рубрики
Літак Повітряних сил США, призначений для збору електронної розвідки радіолокаційних систем противника, зафіксували під час маршрутних обльотів поблизу Росії — на тлі загострення відносин із Москвою.
Boeing RC-135 Combat Sent (фото з відкритих джерел)
За наявними даними, розвідувальний літак Boeing RC-135 Combat Sent вилетів у вівторок на світанку з британської авіабази, перетнув повітряний простір країн Балтії та неодноразово кружляв навколо Калінінграда — російського анклаву між Польщею і Литвою, після чого повернувся до Великої Британії, повідомляє Daily Mail.
Проходить інформація, що ця місія відбулася за день після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у веденні "гібридної війни" проти Німеччини, поклавши відповідальність на кремлівського лідера Володимира Путіна через проникнення розвідувальних безпілотників у повітряний простір НАТО, що спричинило порушення роботи мюнхенського аеропорту і блокувало понад 10 000 пасажирів.
У ВПС США наголошують, що літак Combat Sent постачає стратегічні дані електронної розвідки для президента, міністра оборони, керівництва Пентагону та командувачів театрами військових дій.
Усі екземпляри цього типу обладнані системою дозаправки в повітрі, що фактично усуває межі їхнього радіусу дії. Окрім цього, літаки мають сучасні навігаційні та зв’язкові системи. До бортового оснащення входять радіостанції високих, дуже високих і надвисоких частот, навігаційний радар, доплерівський блок та інерційна система, яка поєднує астрономічні поправки з GPS.
RC-135 легко впізнати по характерних антенах під носовою частиною, виступах на кінцівках крил, великих обтічниках по бортах фюзеляжу та видовженому хвостовому відсіку.
Екіпаж зазвичай складається з двох пілотів, штурмана, двох бортинженерів, щонайменше десяти офіцерів радіоелектронної розвідки — відомих як "Ворони" (Ravens) — і додаткового технічного персоналу.
Літак фіксує і аналізує електронні випромінювання радіолокаційних та комунікаційних систем інших держав, що дозволяє аналітикам оцінювати можливості супротивника і розробляти контрзаходи.
Мета цієї конкретної місії офіційно не розголошується, але ресурс FlightRadar24 зафіксував схему польоту того самого літака з позивним JAKE37, який вилетів із тої ж британської бази та здійснив обльоти Калінінграда 2 жовтня — у той самий день, коли в Німеччині було помічено безпілотники.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба НОРАД.
Зазначається, що для перехоплення російських літаків було піднято літак далекого радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135. У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.