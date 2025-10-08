Надсекретний літак-розвідник США помітили біля Росії: що відомо

Літак Повітряних сил США, призначений для збору електронної розвідки радіолокаційних систем противника, зафіксували під час маршрутних обльотів поблизу Росії — на тлі загострення відносин із Москвою.

Boeing RC-135 Combat Sent (фото з відкритих джерел)

За наявними даними, розвідувальний літак Boeing RC-135 Combat Sent вилетів у вівторок на світанку з британської авіабази, перетнув повітряний простір країн Балтії та неодноразово кружляв навколо Калінінграда — російського анклаву між Польщею і Литвою, після чого повернувся до Великої Британії, повідомляє Daily Mail.

Проходить інформація, що ця місія відбулася за день після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у веденні "гібридної війни" проти Німеччини, поклавши відповідальність на кремлівського лідера Володимира Путіна через проникнення розвідувальних безпілотників у повітряний простір НАТО, що спричинило порушення роботи мюнхенського аеропорту і блокувало понад 10 000 пасажирів.

У ВПС США наголошують, що літак Combat Sent постачає стратегічні дані електронної розвідки для президента, міністра оборони, керівництва Пентагону та командувачів театрами військових дій.

"Виявляючи та ідентифікуючи наземні, морські та повітряні радіолокаційні сигнали іноземних військових, Combat Sent збирає і детально аналізує кожну систему, надаючи стратегічні дані для військових аналітиків", — йдеться в анотації до літака.

Усі екземпляри цього типу обладнані системою дозаправки в повітрі, що фактично усуває межі їхнього радіусу дії. Окрім цього, літаки мають сучасні навігаційні та зв’язкові системи. До бортового оснащення входять радіостанції високих, дуже високих і надвисоких частот, навігаційний радар, доплерівський блок та інерційна система, яка поєднує астрономічні поправки з GPS.

RC-135 легко впізнати по характерних антенах під носовою частиною, виступах на кінцівках крил, великих обтічниках по бортах фюзеляжу та видовженому хвостовому відсіку.

Екіпаж зазвичай складається з двох пілотів, штурмана, двох бортинженерів, щонайменше десяти офіцерів радіоелектронної розвідки — відомих як "Ворони" (Ravens) — і додаткового технічного персоналу.

Літак фіксує і аналізує електронні випромінювання радіолокаційних та комунікаційних систем інших держав, що дозволяє аналітикам оцінювати можливості супротивника і розробляти контрзаходи.

Мета цієї конкретної місії офіційно не розголошується, але ресурс FlightRadar24 зафіксував схему польоту того самого літака з позивним JAKE37, який вилетів із тої ж британської бази та здійснив обльоти Калінінграда 2 жовтня — у той самий день, коли в Німеччині було помічено безпілотники.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба НОРАД.

Зазначається, що для перехоплення російських літаків було піднято літак далекого радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135. У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.

