Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший известен как племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, в следующем году планирует побороться за кресло главы государства от Демократической партии. Вместе с тем, его сын Коннор воевал в Украине, пишут "Комментарии".



Конор Кеннеди – двоюродный внук 35-го президента США воевал против армии РФ в Украине

Роберт Кеннеди на днях анонсировал уходящий в президенты США. Во время своей речи он вспомнил о войне в Украине и о своем сыне, который освобождал Харьковщину от российских оккупантов в сентябре 2022 года.

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"Военные США не просто так в Украине", — многозначительно заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки.

Собственно, Роберт Кеннеди убежден, что поддержка Америкой Украины не является бесполезным делом. По его словам, некоторые военные США, в том числе его сын, воевали на стороне ВСУ, ведь на то были правильные причины.

"Мой сын Коннор – и я им очень горжусь – вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского контрнаступления как пулеметчик в группе спецназначения", – констатировал Кеннеди.

Кроме того, во время произнесения своей речи потенциальный глава США отметил, что вовсе не в национальных интересах Америки подталкивать Россию в Китай. В то же время, Вашингтон не должен действовать так, чтобы произошла ядерная война и этот конфликт был заморожен на долгие годы.

По словам Кеннеди, понятно, что он готов отстаивать субъектность Украины и проводить такую политику, которая бы не просто "истощала" вражескую армию, а действительно приближала Вооруженные Силы к победе.

Кстати, Коннор Кеннеди уже не воюет в составе Иностранного легиона и после того, как принял участие в контрнаступлении на Харьковщину, он ушел в отпуск.

Как писали "Комментарии", наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят прежде всего как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что эксперт озвучил четыре индикатора готовности ВСУ к контрнаступлению.

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