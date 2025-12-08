logo

Сын Трампа отметился скандальным заявлением о войне в Украине: что известно

Сын Трампа считает, что его отец может прекратить мирный процесс в отношении Украины

8 декабря 2025, 08:55
Старший сын действующего президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, выразил мнение, что его отец мог бы отказаться от активного участия в мирном процессе в отношении Украины, если его усилия по урегулированию конфликта не принесут желаемого результата. Свои соображения он озвучил 7 декабря, выступая на Дохийском форуме, информируют издания SkyNews и Politico.

Сын Трампа отметился скандальным заявлением о войне в Украине: что известно

На мероприятии журналисты поинтересовались у Трампа-младшего, считает ли он возможным, что президент США может отойти от украинского вопроса. Дональд Трамп-младший ответил, что такая перспектива существует, отмечая непредсказуемость своего отца.

"То, что делает моего отца уникальным, это его способность действовать неожиданно. Он заставляет всех вокруг мыслить честно и объективно", — отметил он.

В то же время, сын президента подчеркнул, что главной целью остается мир и остановка человеческих потерь.

При этом Дональд Трамп-младший заверил, что не верит в полное уход из Украины Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что, хотя президент может менять подходы, поддержка Киева остается важной для американской внешней политики.

Следует добавить, что сам Дональд Трамп ранее заявлял о возможности дипломатического урегулирования войны между Россией и Украиной. Параллельно вице-президент Джей Ди Вэнс выражал надежду на положительные новости по поводу завершения конфликта в ближайшие недели.

На фоне этих заявлений 2 декабря в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Виткоффом. Во время встречи обсуждался американский мирный план по Украине, однако договоренностей достичь не удалось. Эти события отражают сложность и непредсказуемость международной дипломатии в условиях продолжающегося конфликта.

Как уже писали "Комментарии", в 2025 году Россия так и не смогла продемонстрировать на поле боя никаких ощутимых результатов. По словам австралийского генерал-майора в отставке и военного аналитика Мика Райана, российская армия постоянно теряет огромные объемы техники, вооружения и живой силы, что существенно подрывает ее возможности вести наступательные действия.



