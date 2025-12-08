Старший син чинного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, висловив думку, що його батько міг би відмовитися від активної участі у мирному процесі щодо України, якщо його зусилля з врегулювання конфлікту не принесуть бажаного результату. Свої міркування він озвучив 7 грудня під час виступу на Дохійському форумі, інформують видання SkyNews та Politico.

Фото: з відкритих джерел

На заході журналісти поцікавилися у Трампа-молодшого, чи вважає він можливим, що президент США може відійти від українського питання. Дональд Трамп-молодший відповів, що така перспектива існує, наголошуючи на непередбачуваності свого батька.

"Те, що робить мого батька унікальним, це його здатність діяти несподівано. Він змушує всіх навколо мислити чесно та об’єктивно", — зазначив він.

Водночас син президента підкреслив, що головною метою залишається мир і зупинка людських втрат.

При цьому Дональд Трамп-молодший запевнив, що не вірить у повне залишення України Сполученими Штатами. Він підкреслив, що хоча президент може змінювати підходи, підтримка Києва залишається важливою для американської зовнішньої політики.

Варто додати, що сам Дональд Трамп раніше заявляв про можливість дипломатичного врегулювання війни між Росією та Україною. Паралельно віцепрезидент Джей Ді Венс висловлював сподівання на позитивні новини щодо завершення конфлікту в найближчі тижні.

На тлі цих заяв 2 грудня в Кремлі відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Під час зустрічі обговорювався американський мирний план щодо України, проте домовленостей досягти не вдалося. Ці події відображають складність та непередбачуваність міжнародної дипломатії в умовах триваючого конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", упродовж 2025 року Росія так і не змогла продемонструвати на полі бою жодних відчутних результатів. За словами австралійського генерал-майора у відставці та військового аналітика Міка Раяна, російська армія постійно втрачає величезні обсяги техніки, озброєння та живої сили, що суттєво підриває її можливості вести наступальні дії.