logo_ukra

BTC/USD

91468

ETH/USD

3132.38

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Син Трампа відзначився скандальною заявою про війну в Україні: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Син Трампа відзначився скандальною заявою про війну в Україні: що відомо

Син Трампа вважає, що його батько може припинити мирний процес щодо України

8 грудня 2025, 08:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Старший син чинного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, висловив думку, що його батько міг би відмовитися від активної участі у мирному процесі щодо України, якщо його зусилля з врегулювання конфлікту не принесуть бажаного результату. Свої міркування він озвучив 7 грудня під час виступу на Дохійському форумі, інформують видання SkyNews та Politico.

Син Трампа відзначився скандальною заявою про війну в Україні: що відомо

Фото: з відкритих джерел

На заході журналісти поцікавилися у Трампа-молодшого, чи вважає він можливим, що президент США може відійти від українського питання. Дональд Трамп-молодший відповів, що така перспектива існує, наголошуючи на непередбачуваності свого батька.

"Те, що робить мого батька унікальним, це його здатність діяти несподівано. Він змушує всіх навколо мислити чесно та об’єктивно", — зазначив він. 

Водночас син президента підкреслив, що головною метою залишається мир і зупинка людських втрат.

При цьому Дональд Трамп-молодший запевнив, що не вірить у повне залишення України Сполученими Штатами. Він підкреслив, що хоча президент може змінювати підходи, підтримка Києва залишається важливою для американської зовнішньої політики.

Варто додати, що сам Дональд Трамп раніше заявляв про можливість дипломатичного врегулювання війни між Росією та Україною. Паралельно віцепрезидент Джей Ді Венс висловлював сподівання на позитивні новини щодо завершення конфлікту в найближчі тижні.

На тлі цих заяв 2 грудня в Кремлі відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Під час зустрічі обговорювався американський мирний план щодо України, проте домовленостей досягти не вдалося. Ці події відображають складність та непередбачуваність міжнародної дипломатії в умовах триваючого конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", упродовж 2025 року Росія так і не змогла продемонструвати на полі бою жодних відчутних результатів. За словами австралійського генерал-майора у відставці та військового аналітика Міка Раяна, російська армія постійно втрачає величезні обсяги техніки, озброєння та живої сили, що суттєво підриває її можливості вести наступальні дії.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини