Сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Американский бизнесмен обвинил украинские власти в коррупции, нежелании завершать войну с Россией и "выгоде" от поступающих во время войны финансовых потоков.

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

Дональд Трамп-младший во время выступления на форуме в Дохе заявил, что отдыхая в Монако он видел много суперкаров, а "50% автомобилей" якобы были с украинскими номерами. По его мнению, это якобы указывает, что украинские чиновники "наживаются" на войне. По мнению сына Трампа, это также повлияло на решение Украины не заканчивать войну против России.

"Когда я вижу, что почти каждый номер на суперкаре в Монако – украинский, становится ясно: богатые скрылись. Они позволили тем, кого сами считали крестьянским классом, воевать за них. И у них не было никакого стимула останавливать это, потому что пока шли денежные потоки, они воровали эти деньги, никто ничего не проверял, и у лидеров, у тех, кто принимал решение, просто не было причин когда-либо идти на мир", — сказал сын Трампа.

О Путине Трамп-младший заявил, что тот отправил на войну людей из Сибири и использовал конфликт, чтобы создать производственную базу. Кроме того, он считает, что санкции против России нанесли больше ущерба Западу, несмотря на то, что в январе 2022 года цена была 78 долларов, а в декабре 2025 года составила 63 доллара.

"У никого не было мотивации садиться за стол переговоров. Зеленский понимал, что он больше не выигрывает выборы, и они продолжали воровать. Путин наращивал свою промышленность. А в результате – миллионы молодых мужчин, которые погибают ни за что", – добавил Трамп-младший.

