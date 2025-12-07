logo_ukra

Син Трампа накинувся на Зеленського через корупцію та війну в Україні
Син Трампа накинувся на Зеленського через корупцію та війну в Україні

Дональд Трамп-молодший звинуватив Володимира Зеленського у корупції та небажанні завершувати війну.

7 грудня 2025, 15:30
Slava Kot
Slava Kot

Син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший виступив із різкою критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Американський бізнесмен звинуватив українську владу у корупції, небажанні завершувати війну з Росією та "вигоді" від фінансових потоків, які надходять під час війни.

Дональд Трамп-молодший під час виступу на форумі в Досі заявив, що відпочиваючи в Монако він бачив багато суперкарів, же "50% автомобілів" нібито були з українськими номерами. На його думку, це нібито вказує на те, що українські посадовці "наживаються" на війні. На думку сина Трампа, це також вплинуло на рішення України не закінчувати війну проти Росії.

"Коли я бачу, що майже кожен номер на суперкарі в Монако — український, стає ясно: багаті втекли. Вони дозволили тим, кого самі вважали селянським класом, воювати за них. І у них не було ніякого стимулу зупиняти це, тому що поки йшли грошові потоки, вони крали ці гроші, ніхто нічого не перевіряв, і у лідерів, у тих, хто приймав рішення, просто не було причин коли-небудь йти до миру", — сказав син Трампа.

Щодо Путіна, Трамп-молодший заявив, що той відправив на війну людей з Сибіру та використав конфлікт, щоб створити виробничу базу. Крім того, він вважає, що санкції проти Росії завдали більше шкоди Заходу, попри те, що у січні 2022 року ціна була 78 доларів, а у грудні 2025 становить 63 долари.

"У нікого не було мотивації сідати за стіл переговорів. Зеленський розумів, що він більше не виграє вибори, і вони продовжували красти. Путін нарощував свою промисловість. А в результаті — мільйони молодих чоловіків, які гинуть ні за що", — додав Трамп-молодший.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що син Дональда Трампа підкупив безпритульних.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп-молодший назвав "всіх клоуни з прапорами України".



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=4UseCX0fEmc
