Сын Трампа вернул Кремлеву деньги, потраченные на празднование его свадьбы: детали

Российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил, что Дональд Трамп-младший вернул деньги, которые тот ранее потратил на послесвадебные торжества американского политика. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп-младший. Фото: из открытых источников

По словам Кремлёва, он оплатил расходы на две ночи празднований на Багамах после свадьбы Трампа-младшего и Беттины Трамп. При этом сам российский бизнесмен утверждает, что не присутствовал непосредственно на свадьбе.

"Он вернул деньги, но я не понял, почему", — заявил Кремлёв журналистам в Стамбуле.

Он добавил, что не воспринимал оплату празднования как какой-либо необычный подарок.

Свадьба Трампа-младшего состоялась в мае. После частной церемонии последовали дополнительные торжества на Багамах, расходы на которые взял на себя Кремлёв. Именно эта деталь привлекла внимание к отношениям российского бизнесмена с семьей президента США.

Bloomberg отмечает, что еще недавно Кремлёв был мало известен за пределами боксерских кругов и относительно узкого круга российских бизнесменов и политиков. Ситуация изменилась после того, как стало известно о его связи с семьей Трампов и финансировании послесвадебных мероприятий.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что его сын вернет деньги Кремлёву, при этом не придал этой истории особого значения. Теперь сам российский бизнесмен подтвердил, что средства действительно были возвращены.

43-летний Кремлёв возглавляет Международную ассоциацию бокса, штаб-квартира которой находится в Лозанне. Ранее, с 2017 года, он руководил Российской федерацией бокса.

Его называют российским олигархом в некоторых публикациях, однако Bloomberg отмечает, что это определение не полностью соответствует традиционному пониманию термина. Его деловые интересы связаны, в частности, с лотереями и ставками. При этом у Кремлёва есть связи с людьми, близкими к Кремлю, хотя он не считается частью ближайшего окружения Владимира Путина.

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