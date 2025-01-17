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Так и не решился: какой острый вопрос Байден оставит Трампу

Вопрос с блокированием TikTok в США остается в подвешенном состоянии

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Действующий глава Белого дома Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok. Оставит судьбу социальной сети новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press.

Так и не решился: какой острый вопрос Байден оставит Трампу

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, в прошлом году Конгресс в законе, который был подписан Байденом, требовал от материнской компании TikTok ByteDance продать компанию до 19 января, за день до инаугурации Трампа. Но, как утверждает неназванный чиновник, администрация действующего главы Белого дома оставит вопрос запрета на усмотрение Трампа.

"Трамп, который когда-то призывал запретить приложение, с тех пор пообещал сохранить его доступность в США, хотя его переходная команда не сообщила, как они намерены этого достичь", — пишет AP.

Между тем будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что федеральный закон, который может запретить социальную сеть также допускает продление срока действия, если "на столе будет жизнеспособная сделка".

По словам лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера, он разговаривал с Джо Байденом и призвал его продлить срок запрета социальной сети, поскольку для того, чтобы найти американского покупателя и не нарушать жизни миллионов американцев – нужно больше времени.

В эту среду демократы пытались принять закон, который бы отсрочил бы запрет, но он был заблокирован.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден считает, что его визит в Киев в феврале 2023 года имел очень важное значение. Ведь визит произошел через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу MSNBC.




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Источник: https://apnews.com/article/tiktok-ban-trump-executive-order-1e95d9836bf6f8c0c245ed1c3234d968
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