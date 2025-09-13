Такого европейцы не ожидали от Трампа: что встревожило союзников по НАТО

В Европе вызвал серьезное беспокойство отказ президента США Дональда Трампа публично привлечь Москву к ответственности за вторжение ее беспилотников в воздушное пространство Польши. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, многие члены альянса уже засомневались в готовности Трампа защищать их в случае реального российского нападения. Сдержанный ответ главы Белого дома был воспринят как еще один пример его политики "Америка прежде всего", подразумевающий, что Европа возьмет на себя больше ответственности за собственную безопасность и расходов на оказание помощи Украине в обороне от РФ.

"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающим фактором безопасности Америки", — высказался Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, а сейчас старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардского университета.

Кроме того, некоторые аналитики высказали предположение, что Трамп опасается настраивать против себя российского диктатора Владимира Путина, который, по их словам, может испытывать как военный потенциал НАТО, так и решимость США.

Представитель Белого дома заявил изданию на условиях анонимности, что Трамп "хочет, чтобы эта война, развязанная некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить войну, а Европа должна "внести свой вклад, оказав экономическое давление на страны, финансирующие эту войну".

В Европе, по словам многочисленных дипломатических источников, пожелавших остаться анонимными, отношение к действиям Трампа в связи с инцидентом варьировалось от тревоги до замешательства и беспокойства.

