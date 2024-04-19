Такого никто не ожидал. Трамп сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу Украины и важность ее поддержки со стороны Европы и, собственно, Соединенных Штатов.

Дональд Трамп

По его словам, правда в том, что выживание Украины важно для Европы. Однако, добавил он, это выживание также важно и для Соединенных Штатов.

При этом Дональд Трамп раскритиковал Европу за то, что она якобы выделяет недостаточное количество средств для поддержки Украины, которая в этом отчаянно нуждается. По его словам, Европа должна выделять такие же средства в поддержку Украины, как Соединенные Штаты.

"Двигайся, Европа!",

– написал Трамп в своей соцсети.

Западные журналисты обратили внимание на то, что в своем сообщении Трамп впервые заявил о том, что нужно усилить поддержку Украины. Впрочем, он не поддержал законопроект, предусматривающий выделение Киеву 61 млрд долларов.

Вместе с тем, европейские лидеры уже заявляли о том, что заявления США о том, что они помогают Украине больше, чем страны ЕС, являются обычным мифом, особенно на фоне того, что Вашингтон с осени прошлого года не может принять решение о поддержке Украины. По этому поводу президент Владимир Зеленский выражал разочарование и заявлял, что если Штаты не помогут, то Украина продолжит терять не только территории, но и людей.

Вместе с тем известно, что 20 апреля конгрессмены должны рассмотреть законопроект о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Если его все же поддержат, то пока неизвестно, когда фронт получит столь необходимое оружие, которое ему нужно для того, чтобы защищаться от российских врагов, которые пользуются "окном возможностей" и увеличивают давление на Силы обороны с надеждой прорвать фронт.