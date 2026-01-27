logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Такого обвала еще не было: что произошло с рейтингом Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого обвала еще не было: что произошло с рейтингом Трампа

Последний опрос Reuters показал, что общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%

27 января 2026, 11:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев обвалился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос "Reuters".

Такого обвала еще не было: что произошло с рейтингом Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что при этом большинство граждан США заявили, что его меры по ужесточению норм иммиграции зашли слишком далеко.

Так, только 39% американцев одобряют работу Трампа в области иммиграции, по сравнению с 41% в начале этого месяца, тогда как 53% не одобряют, как показал опрос.

В агентстве отмечают, что Трамп победил на президентских выборах 2024 года, пообещав исторический всплеск депортаций. Иммиграционные сотрудники в масках, часто в тактическом военном снаряжении, стали привычным явлением по всей стране, а протесты против репрессий вспыхнули в нескольких городах.

Также около 58% респондентов опроса заявили, что агенты иммиграционной и таможенной службы США зашли "слишком далеко" в своих репрессиях, тогда как 12% сказали, что они зашли недостаточно далеко, а 26% сказали, что усилия агентов были "примерно правильными".

Около девяти из десяти демократов сказали, что агенты зашли слишком далеко, по сравнению с двумя из десяти республиканцев и шестью из десяти независимых.

Также последний опрос Reuters продемонстрировал, что общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует самому низкому уровню его текущего срока, поскольку он снизился с 41% в предыдущем опросе Reuters, проведенном 12-13 января.

В последнем опросе, проведенном онлайн по всей стране, приняли участие 1139 взрослых американцев, погрешность составила около 3 процентных пунктов.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейтинг Трампа обвалился до рекордного показателя: две причины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/trumps-immigration-approval-drops-record-low-reutersipsos-poll-finds-2026-01-26/
Теги:

Новости

Все новости