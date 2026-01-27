Такого обвалу ще не було: що сталося із рейтингом Трампа

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа серед американців обвалився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить опитування "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що при цьому більшість громадян США заявили, що його заходи щодо посилення норм імміграції зайшли надто далеко.

Так, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в галузі імміграції, порівняно з 41% на початку цього місяця, тоді як 53% не схвалюють, як показало опитування.

В агентстві наголошують, що Трамп переміг на президентських виборах 2024 року, пообіцявши історичний сплеск депортацій. Імміграційні співробітники в масках, часто в тактичному військовому спорядженні, стали звичним явищем по всій країні, а протести проти репресій спалахнули у кількох містах.

Також близько 58% респондентів опитування заявили, що агенти імміграційної та митної служби США зайшли "надто далеко" у своїх репресіях, тоді як 12% сказали, що вони зайшли недостатньо далеко, а 26% сказали, що зусилля агентів були "приблизно правильними".

Близько дев'яти з десяти демократів сказали, що агенти зайшли надто далеко, порівняно з двома з десяти республіканців та шістьом із десяти незалежних.

Також останнє опитування Reuters продемонструвало, що загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що відповідає найнижчому рівню його поточного терміну, оскільки він знизився з 41% у попередньому опитуванні Reuters, проведеному 12-13 січня.

В останньому опитуванні, проведеному онлайн по всій країні, взяли участь 1139 дорослих американців, похибка становила близько 3 процентних пунктів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рейтинг Трампа обвалився до рекордного показника: дві причини.



