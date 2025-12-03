Поведение и внешний вид спецпосланника президента США Стива Виткоффа во время встреч с представителями Украины и президентом России Владимиром Путиным вызывают немало внимания из-за своей поразительной разницы. Как отмечает журналист Financial Times Кристофер Миллер в своем сообщении в соцсети Х, на встречах с украинцами Виткофф проявляет сдержанность, избегая зрительного контакта и демонстрируя серьезный вид, выглядя при этом неряшливо и небрито. Миллер отметил, что на этих встречах он не улыбается и выглядит сосредоточенным, что нельзя сказать о его поведении во время встреч с российским президентом.

Фото: из открытых источников

В противоположность этому, во время встречи с Путиным, состоявшейся 2 декабря, Виткофф был гораздо более приветливым и дружелюбным. Журналист отмечает, что во время беседы с российским лидером он был внимательным, выглядел свежо выбритым и искренне улыбался. Виткофф также похвалил Москву, заявив, что имел "прекрасную прогулку" по городу и назвал его "величественным". Такое поведение и настроения оказываются контрастом с его отношением на переговорах с украинскими представителями.

Напомним, что 2 декабря Стив Виткофф вместе с Джаредом Кушнером встретились в Москве с Владимиром Путиным, чтобы обсудить детали мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча была "полезной и конструктивной". Москва получила от США еще четыре документа к 27-пунктному мирному плану президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что компромисс пока не достигнут, и часть предложений вызывает критику, сама встреча позволила обсудить возможные пути урегулирования "украинского кризиса" и перспективы достижения "долгосрочного мирного решения".

Как уже писали "Комментарии", по оценке НАТО, украинские войска в Мирнограде оказались почти в окружении и зависят от поставок через дроны.