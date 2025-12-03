logo

BTC/USD

92723

ETH/USD

3050.24

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Такого от Виткоффа не ожидал никто: что шокировало на встречах с Украиной и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого от Виткоффа не ожидал никто: что шокировало на встречах с Украиной и РФ

В частности, с украинцами Виткофф избежал зрительного контакта, а с Путиным был внимателен и улыбался.

3 декабря 2025, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поведение и внешний вид спецпосланника президента США Стива Виткоффа во время встреч с представителями Украины и президентом России Владимиром Путиным вызывают немало внимания из-за своей поразительной разницы. Как отмечает журналист Financial Times Кристофер Миллер в своем сообщении в соцсети Х, на встречах с украинцами Виткофф проявляет сдержанность, избегая зрительного контакта и демонстрируя серьезный вид, выглядя при этом неряшливо и небрито. Миллер отметил, что на этих встречах он не улыбается и выглядит сосредоточенным, что нельзя сказать о его поведении во время встреч с российским президентом.

Такого от Виткоффа не ожидал никто: что шокировало на встречах с Украиной и РФ

Фото: из открытых источников

В противоположность этому, во время встречи с Путиным, состоявшейся 2 декабря, Виткофф был гораздо более приветливым и дружелюбным. Журналист отмечает, что во время беседы с российским лидером он был внимательным, выглядел свежо выбритым и искренне улыбался. Виткофф также похвалил Москву, заявив, что имел "прекрасную прогулку" по городу и назвал его "величественным". Такое поведение и настроения оказываются контрастом с его отношением на переговорах с украинскими представителями.

Напомним, что 2 декабря Стив Виткофф вместе с Джаредом Кушнером встретились в Москве с Владимиром Путиным, чтобы обсудить детали мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча была "полезной и конструктивной". Москва получила от США еще четыре документа к 27-пунктному мирному плану президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что компромисс пока не достигнут, и часть предложений вызывает критику, сама встреча позволила обсудить возможные пути урегулирования "украинского кризиса" и перспективы достижения "долгосрочного мирного решения".

Как уже писали "Комментарии", по оценке НАТО, украинские войска в Мирнограде оказались почти в окружении и зависят от поставок через дроны.

 

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости