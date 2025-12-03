Такого від Віткоффа не чекав ніхто: що шокувало на зустрічах з Україною і РФ

Поведінка та зовнішній вигляд спецпосланця президента США Стіва Віткоффа під час зустрічей з представниками України та з президентом Росії Володимиром Путіним викликають чимало уваги через свою разючу різницю. Як зазначає журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму дописі в соцмережі Х, на зустрічах з українцями Віткофф проявляє стриманість, уникаючи зорового контакту та демонструючи серйозний вигляд, виглядаючи при цьому неохайно і неголений. Міллер зауважив, що на цих зустрічах він не посміхається і виглядає зосередженим, чого не можна сказати про його поведінку під час зустрічей з російським президентом.

Фото: з відкритих джерел

На противагу цьому, під час зустрічі з Путіним, яка відбулася 2 грудня, Віткофф був значно більш привітним і доброзичливим. Журналіст відзначає, що під час бесіди з російським лідером він був уважним, виглядав свіжо поголеним і щиро усміхався. Віткофф також похвалив Москву, заявивши, що мав "прекрасну прогулянку" містом і назвав його "величним". Така поведінка та настрої виявляються контрастом із його ставленням під час переговорів з українськими представниками.

Нагадаємо, що 2 грудня Стів Віткофф разом з Джаредом Кушнером зустрілися в Москві з Володимиром Путіним, щоб обговорити деталі мирного плану США для врегулювання конфлікту в Україні. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, зустріч була "корисною й конструктивною". Москва отримала від США ще чотири документи до 27-пунктного мирного плану президента Дональда Трампа. Попри те, що компромісу поки не досягнуто, і частина пропозицій викликає критику, сама зустріч дозволила обговорити можливі шляхи для врегулювання "української кризи" та перспективи досягнення "довгострокового мирного вирішення".

