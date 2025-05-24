Такого шоу еще не было ни у одного президента: что Трамп готовит на свой день рождения

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июня, в его день рождения, состоится "грандиозный" парад в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", анонсом данного события Трамп поделился в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома заявил, что 14 июня в Вашингтоне состоится "грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов".

"На протяжении двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их великолепным парадом – достойным их службы и жертвы", – говорится в сообщении.

Еще в начале апреля СМИ писали, что Белый дом планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.

Планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в параде по случаю дня рождения Трампа могут принять участие до 6 600 военнослужащих из 11 корпусов и дивизий, более 150 единиц техники, 50 вертолетов и более 2 000 гражданских. Маршрут будет проходить от Арлингтона (где расположены Пентагон и Национальное кладбище) через реку Потомак в центр Вашингтона.

Среди рассматриваемой для участия техники — танковые батальоны, бронемашины Stryker и Bradley, артиллерийские установки Paladin, гаубицы и другая боевая техника. Также планируется привлечь минимум семь армейских оркестров, парашютные прыжки от элитного подразделения Golden Knights, концерт и праздничный фейерверк в вечерней части программы.

Спикер армии Стив Уоррен заявил, что окончательное решение еще не принято, а официального заявления от Белого дома пока не было. Однако давно известно, что Трамп мечтал о таком параде еще во время своей первой каденции — особенно после того, как в 2017 году он побывал в Париже на праздновании Дня взятия Бастилии и был поражен масштабами события.



