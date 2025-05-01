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Такого точно никто не ожидал: На Западе раскрыли шокирующую правду, кто руководит Пентагоном

На Западе узнали о роли жены Гегсета Дженнифер в работе Пентагона

1 мая 2025, 09:28 comments3146
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Ткачик Олеся

В первый же день работы нового главы Пентагона Пита Гегсета внимание оборонного ведомства привлекло не только его личность, но и роль его жены — Дженнифер. Именно она, по словам сотрудников, еще до назначения на любую официальную должность просила ведомство редактировать и публиковать видео с выступлением мужчины в соцсетях Минобороны. По кулисам же, по словам источников, она фактически давала указания, какие заявления следует делать, как обращаться с прессой и даже — кого брать на работу.

Такого точно никто не ожидал: На Западе раскрыли шокирующую правду, кто руководит Пентагоном

Пит и Дженифер Гегсет

Инсайдеры сообщают, что Дженнифер активно участвовала в подборе политических назначенцев в Пентагон, проводила собеседования и координировала информационную политику ведомства. Более того, она входила в групповые чаты, в которых неофициально обсуждались планы военных операций, в том числе ударов по Йемену. В чатах также находились брат министра и личный адвокат.

Эти откровения вызвали возмущение в Конгрессе: некоторые законодатели уже призывали к отставке Гегсета. Скандалы умножаются: сначала расследование о разглашении чувствительной информации, теперь сомнительное влияние жены на работу ведомства. Сам Гегсет, бывший военный Нацгвардии, уверяет, что секреты не разглашал, но молчит, зачем жене знать такие детали.

История усугубляется личными моментами: во время слушаний в Сенате на поверхность всплыли обвинения в сексуальном насилии, выплаты компенсаций в $50 000 и скандалы в отношениях. Дженнифер, работавшая в Fox News, вышла за Пита замуж в 2019-м. В его кабинете, говорят очевидцы, фото с ней занимают целую стену нетипично для министра обороны.

Несмотря на критику, в Белом доме пока сохраняют сдержанную поддержку министра. Но главный вопрос остается открытым: где кончается роль любящей жены и начинается теневое влияние на оборонную политику США?

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гегсет сделал жесткое заявление по Ирану.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/04/30/jennifer-hegseth-pentagon-trump/
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