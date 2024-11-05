Такого в США давно не было: зачем власть решила задействовать армию

Вашингтон и более 20 штатов привлекают военных для защиты избирательных комиссий и правительственных зданий от вероятных протестов и силовых беспорядков после президентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Беспорядки в США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что более 20 штатов попросили направить военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон при необходимости и, если поступит соответствующий запрос в течение следующих недель после выборов и накануне инаугурации.

Округ Колумбия еще не сделал официального запроса на задействование гвардейских войск. Однако чиновники обсуждают и готовятся к тому, что Капитолий может снова всколыхнуть насилие, связанное с утверждением результатов выборов Конгрессом 6 января, а также инаугурацией через две недели после этого.

Выступая перед журналистами в понедельник, 4 ноября, начальник отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лорансо, сказал, что пока неясно, сколько гвардейцев потребуется в этом году.

По его словам, это будет зависеть от того, чего хочет округ Колумбия, но отметил, что Бюро Нацгвардии и штаты ожидают запрос о помощи.

Беспокойство касательно возможного политического насилия беспокоит чиновников и в ряде "шатких штатов", результаты которых определят победителя.

Так, в Лас-Вегасе установили ограждение вокруг здания, где будут считать голоса избирателей по штату Невада.

Неспокойная ситуация в Аризоне. Металлическое ограждение установили возле центра подсчета голосов округа Марикопа в центре Феникса, который в 2020 году стал горячей точкой для теорий о фальсификации выборов и угроз в адрес членов избирательных комиссий.

В штате Мичиган, сторонники Трампа спустились в конференц-зал в центре Детройта, где в 2020 году проходили выборы, и начали стучать в окна, когда подсчет открепительных талонов затянулся на второй день.

В этом году по обе стороны бульвара, на котором стоит здание, установили желтые велосипедные стойки. Посетителей обязали проходить через металлоискатели, центральный зал патрулируют около 15 полицейских.

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