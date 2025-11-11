Такого заявления об отношениях с Китаем Трамп еще не делал: громкие подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо находит общий язык с китайским лидером Си Цзиньпином, однако подчеркнул: настоящее взаимодействие с КНР возможно только с позиции силы.

Фото: из открытых источников

Американский президент высказался об этом на прессбрифинге в Белом доме. Он напомнил, что во время своей первой каденции ввел значительные тарифы против Китая, что, по его мнению, предоставило США огромную мощность в отношениях с Пекином.

"Я ввел пошлины на сотни миллиардов еще в начале каденции. Затем нас коснулась пандемия COVID, с которой мы справились, хотя она происходила из Китая", — отметил Трамп.

Президент добавил, что США обладают значительной военной силой и отстроенной армией, что делает страну серьезным игроком в глобальных отношениях.

"У них много ракет, но и у нас достаточно, чтобы не вступать в конфликт", — сказал Трамп.

Напомним, что 30 октября прошла встреча лидеров США и Китая в Южной Корее. После переговоров американский президент заявил, что Си якобы готов присоединиться к мирным инициативам США по завершению войны в Украине.

Трамп высоко оценил переговоры с Си, назвав их "дружественными" и "чрезвычайными" и отметил, что стороны договорились почти обо всем. Главным результатом стала отсрочка торгового конфликта между США и Китаем на год – до ноября 2026 года.

