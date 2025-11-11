Такої заяви про стосунки з Китаєм Трамп ще не робив: гучні подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що добре знаходить спільну мову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, проте наголосив: справжня взаємодія з КНР можлива лише з позиції сили.

Фото: з відкритих джерел

Американський президент висловився про це під час пресбрифінгу в Білому домі. Він нагадав, що під час своєї першої каденції запровадив значні тарифи проти Китаю, що, на його думку, надало США "величезну потужність" у відносинах з Пекіном.

"Я ввів мита на сотні мільярдів ще на початку каденції. Потім нас торкнулася пандемія COVID, з якою ми впоралися, хоча вона походила з Китаю", — зазначив Трамп.

Президент додав, що США мають значну військову силу та відбудовану армію, що робить країну серйозним гравцем у глобальних відносинах.

"У них багато ракет, але і у нас достатньо, щоб не вступати в конфлікт", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що 30 жовтня відбулася зустріч лідерів США та Китаю в Південній Кореї. Після переговорів американський президент заявив, що Сі нібито готовий долучитися до мирних ініціатив США щодо завершення війни в Україні.

Трамп високо оцінив переговори з Сі, назвавши їх "дружніми" та "надзвичайними" і зазначив, що сторони домовилися майже про все. Головним результатом стало відтермінування торговельного конфлікту між США та Китаєм на рік — до листопада 2026 року.

Як вже писали "Коментарі", неформальний клуб "Любі друзі", який традиційно існує при кожному українському президенті, із часом стає дедалі більш нахабним. Для президента Зеленського настав критичний момент: він повинен зробити все, щоб відповідальні особи понесли покарання, заявив голова ГО "Центр спільних дій" та віцепрем’єр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.