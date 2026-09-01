Такой подставы республиканцы от Трампа не ожидали: что произошло в США перед выборами

Поддержка президента США Дональда Трампа остается на одном из самых низких уровней за всю его политическую карьеру. Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в конце августа, работу главы Белого дома одобряют лишь 33% американцев. Это уже третий опрос подряд с аналогичным результатом.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Проблема для республиканцев заключается не только в личном рейтинге Трампа. На ноябрьских промежуточных выборах партии предстоит защищать свое небольшое большинство в Конгрессе, а президент остается одним из главных символов республиканского лагеря.

Особенно тревожным сигналом стала разница в политической мобилизации. Среди демократов 46% опрошенных заявили, что они "очень мотивированы" прийти на выборы. Среди республиканцев такой настрой выразили только 31%. Для промежуточных выборов, где явка традиционно ниже президентской, подобный разрыв может оказаться решающим.

Не на стороне Трампа и независимые избиратели. Если бы выборы в Конгресс состоялись сейчас, 36% из них предпочли бы кандидатов от Демократической партии и лишь 22% — республиканцев.

Главным внутренним вызовом для президента становится экономика. Целых 71% американцев не одобряют его действия в сфере стоимости жизни. Причем недовольство заметно даже внутри республиканского электората – около четырех из десяти сторонников партии критически оценивают ситуацию.

Дополнительный удар наносит война с Ираном. Политику Трампа в отношении конфликта одобряют 36% граждан, тогда как 71% выступают против. Продолжение военной кампании поддерживает лишь 31% американцев.

Рост цен на топливо из-за перебоев на мировом нефтяном рынке лишь усиливает экономическое недовольство. В преддверии выборов для республиканцев это может стать особенно опасным сочетанием: низкий рейтинг президента, слабая мобилизация собственного электората и растущее недоверие к партии в вопросах экономики.

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