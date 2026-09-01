Такої підстави республіканці від Трампа не очікували: що сталося у США перед виборами

Підтримка президента США Дональда Трампа залишається на одному з найнижчих рівнів за його політичну кар'єру. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним наприкінці серпня, роботу голови Білого дому схвалюють лише 33% американців. Це вже третє опитування поспіль із аналогічним результатом.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Проблема для республіканців не лише в особистому рейтингу Трампа. На листопадових проміжних виборах партії належить захищати свою невелику більшість у Конгресі, а президент залишається одним із головних символів республіканського табору.

Особливо тривожним сигналом стала різниця у політичній мобілізації. Серед демократів 46% опитаних заявили, що вони дуже мотивовані прийти на вибори. Серед республіканців такий настрій висловили лише 31%. Для проміжних виборів, де явка традиційно нижча за президентську, подібний розрив може виявитися вирішальним.

Не на боці Трампа та незалежні виборці. Якби вибори до Конгресу відбулися зараз, 36% з них віддали б перевагу кандидатам від Демократичної партії і лише 22% — республіканцям.

Головним внутрішнім викликом для президента стає економіка. Цілих 71% американців не схвалюють його дії у сфері вартості життя. Причому невдоволення помітне навіть усередині республіканського електорату – близько чотирьох із десяти прихильників партії критично оцінюють ситуацію.

Додатковий удар завдає війна з Іраном. Політику Трампа щодо конфлікту схвалюють 36% громадян, тоді як 71% виступають проти. Продовження воєнної кампанії підтримує лише 31% американців.

Зростання цін на пальне через перебої на світовому нафтовому ринку лише посилює економічне невдоволення. Напередодні виборів для республіканців це може стати особливо небезпечним поєднанням: низький рейтинг президента, слабка мобілізація власного електорату і недовіра до партії в питаннях економіки, що зростає.

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