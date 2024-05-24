Тбилиси не услышал предупреждения: какие меры США намерены ввести против Грузии

США вводят новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии через закон об иноагентах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Сегодня я тоже начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь также заявил, что при пересмотре отношений между двумя странами Вашингтон "будет учитывать действия Грузии при принятии собственных решений".

"По мере того, как граждане Грузии высказывались против этого закона, мы видели явные признаки кампании устрашения и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления правомерного несогласия, подрывают грузинскую демократию и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленным целям Грузии — отраженной в ее конституции — евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами", — заявил госсекретарь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Грузия, которая стараниями правящей партии "Грузинская мечта" скатывается в российские объятия, в том числе из-за продвижения закона об "иностранных агентах", может не только лишится европейских и евроатлантических перспектив, но и оказаться под санкциями США. По крайней мере, те должностные лица, которые продвигают закон об "иноагентах". Тем временем проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ветировала скандальный законопроект (но парламент может преодолеть вето) призывает французского лидера Эммануэля Макрона как можно быстрее приехать в Тбилиси из-за российского влияния на Кавказе. Какие есть варианты развития ситуации в Грузии? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



