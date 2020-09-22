Техас охватила мощная тропическая буря: появились фото и видео

В Техасе, США, сегодня разыгралась сильная тропическая буря, передает AP.

Фото: USA Today

Тропический шторм Бета пришел с Атлантического океана на побережье штата поздно вечером в понедельник, 21 сентября. По данным Национального центра ураганов США, ветер достигает до 72 км / ч. Это уже девятый мощный шторм, пришедший на континентальную часть США в этом году. Кроме того, это рекордный шторм. Поскольку синоптикам пришлось снова использовать греческий алфавит, буквами которого традиционно называют сильные штормы. Такое повторилось во второй раз с 1950-х годов.

Как можно увидеть на фото и видео, шторм уже привел к затоплению улиц, частичному обрушению пирса и другим разрушениям.

Но синоптики заверили, что этот шторм не перерастет в ураган с более губительными последствиями.





Ранее сообщалось, что на Грецию обрушился идеальный шторм: есть жертвы и пропавшие без вести. Сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях, когда циклон Янис прошелся по районам к северу от Афин. Поезда, соединяющие север и юг страны, сокращены.

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