Техас охватила мощная тропическая буря: появились фото и видео

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Таисия Ерохина
В Техасе, США,
сегодня разыгралась сильная тропическая буря, передает AP.
Фото: USA Today
Тропический шторм
Бета пришел с Атлантического океана на побережье штата поздно вечером в
понедельник, 21 сентября. По данным Национального центра ураганов США, ветер
достигает до 72 км / ч. Это уже девятый мощный шторм, пришедший на
континентальную часть США в этом году. Кроме того, это рекордный шторм. Поскольку
синоптикам пришлось снова использовать греческий алфавит, буквами которого
традиционно называют сильные штормы. Такое повторилось во второй раз с 1950-х
годов.
Как можно увидеть на фото и видео, шторм уже привел к затоплению улиц, частичному обрушению пирса и другим разрушениям.
Но синоптики заверили, что этот шторм не перерастет в ураган с более губительными последствиями.
Ранее сообщалось,
что на
Грецию обрушился идеальный шторм: есть жертвы и пропавшие без вести. Сотни людей
оказались в ловушке в затопленных зданиях, когда циклон Янис прошелся по
районам к северу от Афин. Поезда, соединяющие север и юг страны, сокращены.
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