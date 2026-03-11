logo

Технологический кризис западных систем ПВО: Patriot скоро будут не актуальны
commentss НОВОСТИ Все новости

Технологический кризис западных систем ПВО: Patriot скоро будут не актуальны

«Дроны стали массовыми, как пехота»: Андрей Коваленко призвал Запад к радикальному изменению оборонной стратегии

11 марта 2026, 23:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подверг критике неготовность западных стран к современным вызовам войны, в частности к массированному использованию беспилотных технологий. По его словам, с 2022 года Европа и США недооценивали быстроту развития БПЛА и не адаптировали свои войска к новым реалиям.

Технологический кризис западных систем ПВО: Patriot скоро будут не актуальны

Система Patriot

Последствия такой недальновидности стали очевидны в 2025 году, когда европейская ПВО продемонстрировала беспомощность перед "гибридными дронами". Коваленко подчеркнул, что даже без боевого поражения эти аппараты способны парализовать воздушное пространство целых регионов.

"Армии времен Холодной войны, которые есть у Европы — не готовы к новой войне", — констатировал глава ЦПИ, добавив, что ставка исключительно на дорогие системы была оправдана лишь для краткосрочных конфликтов прошлого.

Отдельное внимание Коваленко уделил экономической составляющей противовоздушной обороны. Он отметил, что даже на богатом Ближнем Востоке дорогие ракеты не являются панацеей против роев БПЛА. По его убеждению, "против большого количества дешевых дронов работают только другие дешевые дроны, точно не дорогие ракеты".

Хотя комплексы Patriot остаются незаменимыми против баллистических угроз, Коваленко прогнозирует, что вскоре миру понадобятся более доступные методы перехвата и баллистики. "Дроны стали массовыми, как и пехота", — подытожил он, призывая Запад к эволюции оборонительного мышления и созданию более дешевых средств противодействия массовым угрозам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что телеканал Fox News попал в курьезную ситуацию во время освещения операции США в Иране. Рассказывая о "высокотехнологичном арсенале" американской армии, журналисты использовали кадры работы украинских дронов-перехватчиков от производителя "Дикие Шершни" (Wild Hornets).



