Технологічна криза західних систем ППО: Patriot скоро будуть не актуальні

«Дрони стали масовими, як піхота»: Андрій Коваленко закликав Захід до радикальної зміни оборонної стратегії

11 березня 2026, 23:33
Недилько Ксения

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розкритикував неготовність західних країн до сучасних викликів війни, зокрема до масованого використання безпілотних технологій. За його словами, з 2022 року Європа та США недооцінювали швидкість розвитку БПЛА та не адаптували свої війська до нових реалій.

Технологічна криза західних систем ППО: Patriot скоро будуть не актуальні

Система Patriot

Наслідки такої недалекоглядності стали очевидними у 2025 році, коли європейська ППО продемонструвала безпорадність перед "гібридними дронами". Коваленко підкреслив, що навіть без бойового ураження ці апарати здатні паралізувати повітряний простір цілих регіонів.

"Армії часів Холодної війни, які має Європа — не готові до нової війни", — констатував очільник ЦПД, додавши, що ставка виключно на дорогі системи була виправданою лише для короткострокових конфліктів минулого.

Окрему увагу Коваленко приділив економічній складовій протиповітряної оборони. Він зауважив, що навіть на заможному Близькому Сході дорогі ракети не є панацеєю проти роїв БПЛА. На його переконання, "проти великої кількості дешевих дронів працюють тільки інші дешеві дрони, точно не дорогі ракети".

Хоча комплекси Patriot залишаються незамінними проти балістичних загроз, Коваленко прогнозує, що незабаром світу знадобляться доступніші методи перехоплення і балістики. "Дрони стали масовими, як і піхота", — підсумував він, закликаючи Захід до еволюції оборонного мислення та створення дешевших засобів протидії масовим загрозам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що телеканал Fox News потрапив у курйозну ситуацію під час висвітлення операції США в Ірані. Розповідаючи про "високотехнологічний арсенал" американської армії, журналісти використали кадри роботи українських дронів-перехоплювачів від виробника "Дикі Шершні" (Wild Hornets).



