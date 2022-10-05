Теперь без долларов: Байден подписал болезненный закон для РФ и Беларуси

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сайт Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от Минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Беларуси".
Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, ранее Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.
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Также издание "Комментарии" сообщало - Россия имеет около 2 тысяч ядерных боеголовок примерно на дюжине складов по всей стране и нужно время, чтобы доставить их на пусковые установки. Поэтому страшилки российских пропагандистов о том, что президент РФ Путин одним нажатием кнопки может нанести удар ядерным оружием не соответствуют действительности. Об этом сообщает "Bloomberg".
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