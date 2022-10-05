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Теперь без долларов: Байден подписал болезненный закон для РФ и Беларуси

Джо Байден запретил обмен долларов на специальные права заимствования для РФ и Беларуси

сегодня, 07:35 comments1873
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сайт Белого дома.

Теперь без долларов: Байден подписал болезненный закон для РФ и Беларуси

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от Минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Беларуси".

"В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Беларуси", — говорится в сообщении.

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина может получить от США ракеты, которые бьют дальше, чем HIMARS, – Маркарова.

Также издание "Комментарии" сообщало - Россия имеет около 2 тысяч ядерных боеголовок примерно на дюжине складов по всей стране и нужно время, чтобы доставить их на пусковые установки. Поэтому страшилки российских пропагандистов о том, что президент РФ Путин одним нажатием кнопки может нанести удар ядерным оружием не соответствуют действительности. Об этом сообщает "Bloomberg".



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2022/10/04/bills-signed-h-r-5577-h-r-6899/
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