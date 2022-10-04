Украина может получить от США ракеты, которые бьют дальше, чем HIMARS, – Маркарова

Украина ведет переговоры с США по поставках ракет, с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью каналу "CNN".

Флаги Украины и США. Фото из открытых источников

"Мы надеемся, что США предоставят нам вооружение. Мы покажем не только эффективное его применение, но и как ответственно его будут использовать", — сказала дипломат.

Отвечая на вопрос о том, предоставит ли Украина США право влиять на выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета выше 100 км, Маркарова ответила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание".

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