Теперь переговоры по Украине станут другими: раскрыт громкий инсайд о решении Трампа

Дональд Трамп продолжает заявлять о положительных сдвигах в контактах с Москвой и утверждает, что Владимир Путин якобы настроен на достижение договоренности. В то же время в Вашингтоне могут изменить формат переговорной команды, которая занимается вопросом завершения российско-украинской войны. К процессу способны приобщиться новые чиновники. Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его словам, одним из потенциальных участников переговоров является директор ЦРУ Джон Ретклифф, уже посещавший Москву. Эксперт убежден, что подобная поездка вряд ли могла состояться без согласования с американским президентом. Более того, более заметную роль в дипломатическом процессе может получить госсекретарь США Марко Рубио.

"Я сомневаюсь, что Рэтклифф по собственной инициативе улетел в Москву. Нет, еще раз нет. Скорее всего, это было согласовано с Трампом. И я не исключаю, что он просто присоединится к переговорам уже в публичной плоскости вместе с Рубио", — отметил Клочок.

При этом после последних контактов с Кремлем ожидаемого телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским пока не произошло. Клочок предполагает, что причиной может быть отсутствие компромиссных позиций, которые Вашингтон мог бы предложить Киеву и европейским партнерам.

"Я думаю, что сегодня он пока не видит общих точек соприкосновения в позиции Украины и Европы, которые могли бы стать предметом переговоров с Зеленским", — пояснил эксперт.

Следующей площадкой для личного контакта президентов Украины и США может стать Генеральная ассамблея ООН во второй половине сентября. Там потенциально возможна встреча Зеленского и Трампа тет-а-тет. До этого времени переговорная конфигурация США может претерпеть изменения, а привлечение Ретклиффа и Рубио — предоставить американским контактам с Москвой новый формат.

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