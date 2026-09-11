Тепер переговори щодо України стануть іншими: розкрито гучний інсайд про рішення Трампа

Дональд Трамп продовжує заявляти про позитивні зрушення у контактах із Москвою та стверджує, що Володимир Путін нібито налаштований на досягнення домовленості. Водночас у Вашингтоні можуть змінити формат переговорної команди, яка займається питанням завершення російсько-української війни. До процесу здатні долучитися нові високопосадовці. Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За його словами, одним із потенційних учасників переговорів є директор ЦРУ Джон Реткліфф, який уже відвідував Москву. Експерт переконаний, що така поїздка навряд чи могла відбутися без погодження з американським президентом. Крім того, більш помітну роль у дипломатичному процесі може отримати держсекретар США Марко Рубіо.

"Я сумніваюся, що Реткліфф за власною ініціативою полетів до Москви. Ні, ще раз ні. Швидше за все, це було погоджено з Трампом. І я не виключаю, що він просто долучиться до переговорів уже в публічній площині разом із Рубіо", — зазначив Клочок.

При цьому після останніх контактів із Кремлем очікуваної телефонної розмови Трампа з Володимиром Зеленським поки не відбулося. Клочок припускає, що причиною може бути відсутність компромісних позицій, які Вашингтон наразі міг би запропонувати Києву та європейським партнерам.

"Я думаю, що сьогодні він поки не бачить спільних точок дотику в позиції України та Європи, які могли б стати предметом переговорів із Зеленським", — пояснив експерт.

Наступним майданчиком для особистого контакту президентів України та США може стати Генеральна асамблея ООН у другій половині вересня. Там потенційно можлива зустріч Зеленського і Трампа тет-а-тет. До цього часу переговорна конфігурація США може зазнати змін, а залучення Реткліффа та Рубіо — надати американським контактам із Москвою нового формату.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний іронічно відповів тим, хто прискіпливо оцінює його знання англійської мови. Дипломат пожартував про критиків під час виступу на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase у Лондоні.