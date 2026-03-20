Теперь Трамп уже стал диктатором: в США неслыханный скандал из-за решений по президенту (ФОТО)

Федеральная комиссия США официально одобрила выпуск коллекционной золотой монеты с портретом президента Дональда Трампа. Монета изготовлена из 24-каратного золота и станет частью празднования 250-летия США. В то же время, решение уже вызвало волну критики среди демократов, сообщает Reuters.

Новая монета является еще одним шагом в стремлении Трампа и его сторонников закрепить его имя на различных государственных и памятных объектах, включая денежные знаки, после начала его второго срока в январе 2025 года.

В ходе презентации в Комиссии по изобразительным искусствам обсуждались возможные размеры монеты — ее диаметр может достигать трех дюймов (7,6 см). Помощница Белого дома Чемберлен Гаррис, назначенная Трампом в комиссию, отметила: "Чем больше, тем лучше", незадолго до одобрения проекта.

Монетный двор США определяет окончательные характеристики монеты. Дизайн уже утвержден самим Трампом, а окончательное решение о чекане примет министр финансов Скотт Бессент. На монете будет изображен серьезный Трамп, наклонившийся над столом и смотрящий вперед — образ создан на основе фотографии из Национальной портретной галереи в Вашингтоне.

В то же время, часть демократов и представителей художественного совета выразила обеспокоенность.

"Монархи и диктаторы отчеканивают свои лица на монетах, а не лидеры демократических стран. Попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете – это очередная попытка исказить значение 250-летия Америки", — заявил Джефф Меркли.

