Тепер Трамп вже став диктатором: у США нечуваний скандал через рішення щодо президента (ФОТО)

Федеральна комісія США офіційно схвалила випуск колекційної золотої монети з портретом президента Дональд Трамп. Монета виготовлена з 24-каратного золота та стане частиною святкування 250-річчя США. Водночас рішення вже викликало хвилю критики серед демократів, повідомляє Reuters.

Нова монета є ще одним кроком у прагненні Трампа та його прибічників закріпити його ім’я на різних державних та пам’ятних об’єктах, включно з грошовими знаками, після початку його другого терміну у січні 2025 року.

Під час презентації в Комісії з образотворчих мистецтв обговорювалися можливі розміри монети — її діаметр може сягати трьох дюймів (7,6 см). Помічниця Білого дому Чемберлен Гарріс, призначена Трампом до комісії, зазначила: "Що більше, то краще", незадовго до схвалення проєкту.

Монетний двір США наразі визначає остаточні характеристики монети. Дизайн уже затверджений самим Трампом, а остаточне рішення про карбування ухвалить міністр фінансів Скотт Бессент. На монеті буде зображений серйозний Трамп, який нахилився над столом і дивиться вперед — образ створено на основі фотографії з Національної портретної галереї у Вашингтоні.

Водночас частина демократів та представників мистецької ради висловила занепокоєння.

"Монархи й диктатори карбують свої обличчя на монетах, а не лідери демократичних країн. Спроба адміністрації Трампа розмістити його обличчя на пам’ятній монеті — це чергова спроба спотворити значення 250-річчя Америки", — заявив Джефф Мерклі.

Як вже писали "Коментарі", в Угорщині висунули нові звинувачення на адресу України, заявивши про нібито атаку на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік". Міністр закордонних справ Петер Сійярто стверджує, що об’єкт зазнав ударів безпілотників, кількість яких, за його словами, сягнула понад двох десятків. У Будапешті такі дії розцінюють як спробу створити масштабну енергетичну блокаду країни.