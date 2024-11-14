logo

BTC/USD

88474.54

ETH/USD

3123.10

LTC/USD

79.69

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Теперь у Трампа развязаны руки: у республиканцев еще одна победа
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь у Трампа развязаны руки: у республиканцев еще одна победа

По прогнозу ряда СМИ, республиканцы получают большинство в Палате представителей

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Республиканская партия США по итогам выборов 5 ноября будет контролировать не только Сенат, но и Палату представителей, хотя и не с существенным большинством. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют прогнозы сразу нескольких американских СМИ, в частности CBS News, NBC News и CNN.

Теперь у Трампа развязаны руки: у республиканцев еще одна победа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По оценкам рейтинговых американских телеканалов, республиканцы будут иметь не менее минимальное большинство в 218 мандатов в нижней палате Конгресса, тогда как Демократическая партия – не менее 211. В некоторых округах результаты голосования еще не определены, но уже не влияют на итог.

В Сенате республиканцы будут иметь большинство в минимум 52 законодателя.

Таким образом, новоизбранный президент США Дональд Трамп будет иметь полностью контролируемый Конгресс, что позволит ему по крайней мере следующие два года продвигать свою политику и быстро добиться ключевых назначений. У демократов в нынешней ситуации практически не остается механизмов для того, чтобы блокировать решения Белого дома и Республиканской партии.

Также, как прогнозирует CNN, это может потенциально укрепить позиции нынешнего лидера республиканцев в Палате представителей Майка Джонсона, которым недовольно трампистское крыло партии.

Другие СМИ отмечают, незначительное преимущество республиканцев в обеих палатах, а также проблемы с их единством в Палате представителей свидетельствует, что по крайней мере некоторые голосования потребуют поддержки Демократической партии.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда конец войны: действительно ли существует мирный план Трампа. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп определился с будущим генпрокурором: почему Украине теперь действительно тревожно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости