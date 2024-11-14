Теперь у Трампа развязаны руки: у республиканцев еще одна победа

Республиканская партия США по итогам выборов 5 ноября будет контролировать не только Сенат, но и Палату представителей, хотя и не с существенным большинством. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют прогнозы сразу нескольких американских СМИ, в частности CBS News, NBC News и CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По оценкам рейтинговых американских телеканалов, республиканцы будут иметь не менее минимальное большинство в 218 мандатов в нижней палате Конгресса, тогда как Демократическая партия – не менее 211. В некоторых округах результаты голосования еще не определены, но уже не влияют на итог.

В Сенате республиканцы будут иметь большинство в минимум 52 законодателя.

Таким образом, новоизбранный президент США Дональд Трамп будет иметь полностью контролируемый Конгресс, что позволит ему по крайней мере следующие два года продвигать свою политику и быстро добиться ключевых назначений. У демократов в нынешней ситуации практически не остается механизмов для того, чтобы блокировать решения Белого дома и Республиканской партии.

Также, как прогнозирует CNN, это может потенциально укрепить позиции нынешнего лидера республиканцев в Палате представителей Майка Джонсона, которым недовольно трампистское крыло партии.

Другие СМИ отмечают, незначительное преимущество республиканцев в обеих палатах, а также проблемы с их единством в Палате представителей свидетельствует, что по крайней мере некоторые голосования потребуют поддержки Демократической партии.

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