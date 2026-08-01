Теперь Украина передает оружие США: первая партия уже в Пентагоне

Украина впервые поставила Соединенным Штатам боевые FPV-дроны собственного производства. Первая партия из двух тысяч беспилотников уже передана американским военным в рамках программы Министерства обороны США Drone Dominance Program, которая предусматривает закупку малых ударных дронов до 2028 года. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Дрон. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, поставку осуществила украинская компания F-Drones. Как сообщили в компании изданию Мілітарний, речь идет о беспилотниках модели F10, которые стали первыми украинскими FPV-дронами, официально получившими разрешение на экспорт в США.

Закупка проходит в рамках первого этапа программы Gauntlet I, являющейся частью масштабной инициативы Пентагона по наращиванию производства и внедрению современных ударных беспилотников. Американское военное ведомство рассчитывает создать новую систему массового применения компактных дронов, учитывая опыт современных вооруженных конфликтов.

В ISW подчеркивают, что Украина постепенно превращается не только в крупнейшего пользователя беспилотных технологий, но и в одного из их ключевых разработчиков. За годы полномасштабной войны украинские инженеры накопили уникальный опыт создания, модернизации и применения FPV-дронов непосредственно на поле боя.

Аналитики считают, что сотрудничество в этой сфере выходит далеко за рамки обычных поставок техники. США и союзники по НАТО заинтересованы в обмене украинскими технологиями, инженерными решениями и боевым опытом, поскольку именно война в Украине фактически изменила современные представления о роли беспилотников в вооруженных конфликтах.

Эксперты ISW отмечают, что экспорт украинских дронов в США свидетельствует о признании украинской оборонной промышленности как важного партнера Запада. Это также подтверждает, что опыт Украины становится одним из ключевых факторов развития новых военных технологий для армий стран НАТО.

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