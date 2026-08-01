Тепер Україна передає зброю США: перша партія вже у Пентагоні

Україна вперше поставила Сполученим Штатам бойові FPV-дрони власного виробництва. Першу партію з двох тисяч безпілотників уже передали американським військовим у рамках програми Міністерства оборони США Drone Dominance Program, яка передбачає закупівлю малих ударних дронів до 2028 року. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, постачання здійснила українська компанія F-Drones. Як повідомили у компанії виданню Мілітарний, йдеться про безпілотників моделі F10, які стали першими українськими FPV-дронами, які офіційно отримали дозвіл на експорт до США.

Закупівля відбувається в рамках першого етапу програми Gauntlet I, що є частиною масштабної ініціативи Пентагону з нарощування виробництва та впровадження сучасних ударних безпілотників. Американське військове відомство розраховує створити нову систему масового застосування компактних дронів з огляду на досвід сучасних збройних конфліктів.

В ISW підкреслюють, що Україна поступово перетворюється не лише на найбільшого користувача безпілотних технологій, а й на одного з їхніх ключових розробників. За роки повномасштабної війни українські інженери нагромадили унікальний досвід створення, модернізації та застосування FPV-дронів безпосередньо на полі бою.

Аналітики вважають, що співпраця у цій сфері виходить далеко за межі звичайних поставок техніки. США та союзники НАТО зацікавлені в обміні українськими технологіями, інженерними рішеннями та бойовим досвідом, оскільки саме війна в Україні фактично змінила сучасні уявлення про роль безпілотників у збройних конфліктах.

Експерти ISW зазначають, що експорт українських дронів у США свідчить про визнання української оборонної промисловості як важливого партнера Заходу. Це також підтверджує, що досвід України стає одним із ключових факторів розвитку нових військових технологій для армій країн НАТО.

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