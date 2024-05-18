Теплые объятия: у Байдена отреагировали на переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Кравцев Сергей
Вашингтон серьезно относится к тому, как развиваются отношения между Россией и Китаем и внимательно следят за этим процессом. Как передает портал "Комментарии", так прокомментировал советник Белого дома Джон Кирби вопрос о том, какой сигнал могли послать лидеры двух стран, когда продемонстрировали теплые объятия во время встречи в Пекине.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Чиновник добавил, что Россия и Китай совершают действия, которые противоречат интересам национальной безопасности США, а также союзников и партнеров. И хотя Путин и Си Цзиньпин демонстрируют стремление развивать свои отношения, они одновременно не могут похвастаться долгой историей этих отношений и высоким уровнем доверия.
В то же время, Джон Кирби отметил, что в Вашингтоне не были удивлены результатами встречи Путина и Си и продолжают внимательно следить за развитием отношений этих двух стран.
Отметим, в ходе этого же брифинга Джон Кирби заявил, что США активно работают над оперативной доставкой оружия на позиции украинской армии.
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Олег
сегодня, 10:40
Ха ха ха. В Міноборони заявили,що вже в Резерв зареєстровано 150к військовозобов'язаних. Хоча завантажень тільки 10к! Очередная ложь проклятых выблядков. Все брешут и брешут, твари проклятые